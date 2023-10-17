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Ракурс
Еще один лидер европейской страны встретился с путиным в Пекине

Еще один лидер европейской страны встретился с путиным в Пекине

17 окт 2023, 18:45
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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що провів «коротку розмову» із кремлівським диктатором путіним у Пекіні.


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За його словами, російський президент виглядає «повним впевненості у собі».

Вучич розповів, що з путіним у Пекіні вони мали «коротку розмову».

Я бачив президента путіна, і ми поговорили коротко, дуже коротко, у нас не було двосторонньої зустрічі, — сказав він.

Раніше з путіним на форумі у Пекіні зустрівся угорський лідер Віктор Орбан. Прем'єр-міністр заявив, що Угорщина «ніколи не хотіла протистояти росії та намагається зберегти двосторонні контакти». путін у відповідь висловив задоволення тим, що «відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються».

Угорський прем'єр запевнив президента рф, що хоче розвивати економічну співпрацю і не підтримує санкції проти Москви. Завтра путін планує зустрітися із «дорогим другом» Сі Цзіньпіном.

Источник: Ракурс


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