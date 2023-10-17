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Украина эвакуировала всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донбасса

Украина эвакуировала всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов Донбасса

17 окт 2023, 20:11
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Поліцейські евакуювали всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів Донеччини.


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Як написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, йдеться про Залізне, Нью-Йорк, Північне (Бахмутський район), та Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район).

Загалом вдалося врятувати 345 дітей та їхніх рідних.

27 вересня влада повідомила, що з п’яти населених пунктів Запорізької області евакуювали всіх дітей.

Про евакуацію розповів заступник голови Запорізької ОВА Євген Мироненко. За його словами, з міста Гуляйполе, села Преображенка, Єгорівка та Новопавлівка у Пологівському районі, а також селища Степногірськ Василівського району вивезли 59 дітей разом з сім’ями.

Источник: Ракурс


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