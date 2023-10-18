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Ракурс
Расстрелы на Майдане - суд объявил приговор пяти «беркутовцам», есть оправданные

Расстрелы на Майдане — суд объявил приговор пяти «беркутовцам», есть оправданные

18 окт 2023, 12:02
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Суд оголосив вироки пʼятьом колишнім «беркутівцям» у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській в лютому 2014 року, де загинули 47 людей.


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Про це передає «Суспільне» із зали святошинського суду Києва.

Суд оголосив короткий текст вироку. Повний текст з мотиваційною частиною рішення буде доступний невдовзі.

Заступнику командира полку Олегу Янішевському призначили довічне ув’язнення, його позбавили усіх звань. Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади на три роки. Сергія Зінченка також засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади три роки та позбавили звань.

Вони були звільненні з-під варти в грудні 2019 в рамках обміну полоненими з росією і наразі перебувають у рф. Адвокат заявив, що на рішення щодо трьох підзахисних подаватимуть апеляцію.

Двоє інших беркутівців, які залишились в Україні, Сергій Тамтура й Олександр Маринченко, були виправдані судом. Останній визнаний винним тільки у перевищенні службових повноважень. Суд призначив йому покарання позбавлення волі строком на 5 років. Тамтуру виправдано за всіма статтями обвинувачення.

Источник: Ракурс


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