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Джо Байден, фото: Kursiv.kz

Байден будет просить у Конгресса 60 млрд долларов для помощи Украине — СМИ

19 окт 2023, 09:12
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Президент США Джо Байден планує цього тижня направити на голосування до Конгресу довгостроковий пакет допомоги для України у розмірі 60 млрд дол.


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Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляє NBC News з посиланням на джерела у Конгресі, ознайомлені з деталями нового законопроекту.

Зазначається, що загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде подано на фінансовий рік, що завершиться у вересні наступного року, становитиме близько 100 млрд дол. Хоча цей документ ще не завершений, він ймовірно, передбачатиме:

  • 60 млрд дол. для допомоги Україні;
  • приблизно 40 млрд дол. для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та охорону кордону США та Мексики.

Джерело: NBC News


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