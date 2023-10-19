Джо Байден, фото: Kursiv.kz

https://racurs.ua/ua/n188444-bayden-prosytyme-u-kongresu-60-mlrd-dolariv-dlya-dopomogy-ukrayini-zmi.html

Ракурс

Президент США Джо Байден планує цього тижня направити на голосування до Конгресу довгостроковий пакет допомоги для України у розмірі 60 млрд дол.

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Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляє NBC News з посиланням на джерела у Конгресі, ознайомлені з деталями нового законопроекту.

Зазначається, що загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде подано на фінансовий рік, що завершиться у вересні наступного року, становитиме близько 100 млрд дол. Хоча цей документ ще не завершений, він ймовірно, передбачатиме:

60 млрд дол. для допомоги Україні;

приблизно 40 млрд дол. для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та охорону кордону США та Мексики.

Джерело: NBC News