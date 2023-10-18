Антиукраїнський кандидат вдруге не зміг стати спікером Палати представників США

Джим Джордан, фото: РІА «Новости»

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Ракурс

Джим Джордан, відомий своєю негативною позицією щодо допомоги Україні, знову не був обраний спікером Палати представників США. Більше того, друге голосування показало, що він втрачає підтримку однопартійців з Республіканської партії.

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Про це повідомляє CNN.

Під час другого голосування, яке відбулося сьогодні, 18 жовтня, Джордан набрав 199 голосів, при цьому 22 республіканці проголосували проти нього. Водночас кандидат від Демократичної партії Хакім Джеффріс набрав 212 голосів.

Під час першого голосування на посаду спікера вчора, 17 жовтня, Джордана не підтримали 20 республіканців.

За інформацією CNN, противники спікерства Джордана розгортають стратегію, спрямовану на те, щоб змусити його вийти з перегонів — вони навмисно розкидають свої голоси «проти» по декількох бюлетенях.

Так, один республіканець, який голосував за Джордана в перших двох голосуваннях, розповів виданню, що група його однопартійців планувала поступово відшаруватися, намагаючись продемонструвати наростаючу опозицію до його спікерства, і вони «фактично тягнули жереб» щодо того, хто спочатку проголосує за Джордана, а потім проголосує проти нього в наступних голосуваннях.

Під час другого голосування Джордан втратив голоси чотирьох республіканців, і, за словами одного з членів Палати представників, їхній приклад наслідуватиме більша кількість, якщо відбудеться ще одне голосування.

Зазначається, що сьогодні, окрім чотирьох нових голосів проти Джордана від Республіканської партії, були і два голоси республіканців, які змінилися з першого туру на його користь — це Вікторія Спартц і Даг ЛаМальфа. Крім того, конгресмен Гас Біліракіс, який не був присутній на вчорашньому голосуванні, також проголосував за Джордана сьогодні.

Джерело: CNN