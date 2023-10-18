Спікеріада у США - Палата представників провалила трампіста Джордана

https://racurs.ua/ua/n188409-spikeriada-u-ssha-palata-predstavnykiv-provalyla-golosuvannya-za-trampista-djordana.html

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Палата представників США не змогла погодити спікера з першого раунду голосування. Кандидату від республіканців, які зараз представляють більшість в Палаті представників, Джиму Джордану, не вистачило голосів своїх однопартійців.

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За нього проголосували 200 конгресменів за 217 необхідних.

Загалом проти Джордана проголосували 20 республіканців. Цікаво, що спікер нижньої палати Конгресу, який пішов у відставку, проголосував за Джордана.

Це був перший тур голосування Палаті представників. Крім Джордана, висувався демократ Джефріс, він набрав 212 голосів своїх однопартійців.

Джордан — лідер правого крила республіканців, прихильник політики експрезидента США Дональда Трампа.

Палата представників зробить нову спробу обрати спікера в середу об 11 ранку (18:00 за Києвом), — кандидат від республіканської більшості Джим Джордан, повідомляє телеканал CNN.

Тим часом Bloomberg пише, що спільний запит Білого дому на пакет для України, Ізраїлю, Тайваню та на безпеку кордону США становитиме 100 млрд дол.

Раніше про подібну ідею повідомляв канал NBC News, але тоді не вказувалося сума.