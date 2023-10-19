CNN: Эсминец ВМС США обстреляли у побережья Йемена, ракеты перехватили

https://racurs.ua/n188475-cnn-esminec-vms-ssha-obstrelyali-u-poberejya-yemena-rakety-perehvatili.html

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Військовий корабель Військово-морських сил США, який діяв на Близькому Сході, перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену. Інцидент стався у четвер, 19 жовтня.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Офіційні особи вказали, що ракети випустили підтримувані Іраном бойовики Хусити (воєнізоване угруповання шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену), які беруть участь у триваючому конфлікті в Ємені. За словами другого американського чиновника, було перехоплено приблизно дві-три ракети.

Наразі незрозуміло, на що були націлені ракети. Можливо, ракети були випущені по есмінцю ВМС США USS Carney або запущені в бік іншої цілі.

Інцидент стався на тлі високого занепокоєння щодо можливої агресії Ірану, оскільки напруга на Близькому Сході продовжує зростати після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Іран вже давно підтримує ХАМАС.

Нагадаємо, 18 жовтеня есмінець USS Carney пройшов через Суецький канал у Червоне море. Командування сил флоту США заявило про намір допомогти «забезпечити безпеку на морі та стабільність на Близькому Сході».