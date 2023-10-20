Военные базы США в Ираке атаковали дронами и ракетами - Reuters

https://racurs.ua/n188481-voennye-bazy-ssha-v-irake-atakovali-dronami-i-raketami-reuters.html

Ракурс

Американські військові бази на території Іраку за добу піддалися ракетним обстрілам, також було застосовано дрони. Видання Reuters повідомляє про чотири атаки. Інформації про жертв немає.

.

Ввечері 19 жовтня ракети та дрони атакували авіабазу Айн аль-Асад (база збройних сил Іраку на заході країни), на якій дислоковані військові США та інших країн міжнародної коаліції. За даними Reuters, на території бази пролунало кілька вибухів.

Ліванський телеканал Al Mayadeen, який підтримує Іран, повідомив у четвер, що дві військові бази США в Сирії зазнали нападу. Йдеться про ракетний удар по базі Коноко в сільській місцевості північного регіону Сирії Дейр-ез-Зор.

Також зафіксовано напади на ще два об'єкти, де перебували американські військові.

За день до цього, дрони атакували дві американські бази в Іраку. Безпілотники були збиті, але в одному випадку кілька військових дістали легкі поранення.

Нагадаємо, минулого тижня іракські угруповання, пов’язані з Іраном, пообіцяли почати завдавати ударів американцям, якщо США втрутяться в конфлікт Ізраїлю з ХАМАС.