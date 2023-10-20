Ким Чен Ын хочет строить "дальновидные отношения с россией"

https://racurs.ua/n188485-kim-chen-yn-hochet-stroit-dalnovidnye-otnosheniya-s-rossiey.html

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність активізувати співробітництво та обміни з країною-агресором росією і будувати перспективні й далекосяжні відносини з нею.

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Про це глава КНДР вказав на переговорах у Пхеньяні з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, пише інформагентство KCNA.

Під час зустрічі Кім наголосив на прагненні Пхеньяна створити «стабільний, перспективний і далекосяжний план» двосторонніх зв’язків із москвою, а також сумлінно виконувати домовленості між ним і диктатором рф володимиром путіним, укладені на зустрічі минулого місяця.

Водночас не повідомляється про можливі терміни візиту путіна до Пхеньяна, чия згода на пропозицію Кіма відвідати Північну Корею спричинила припущення про ймовірний візит до КНДР уже найближчим часом.

Хоча Пхеньян і Москва заперечують угоду, підозри посилилися, коли в понеділок британський Королівський інститут об'єднаних служб (RUSI) оприлюднив десятки комерційних супутникових знімків із чіткими зображеннями двох російських кораблів, які здійснювали численні рейси між рф і Північною Кореєю. Від серпня перевезли кілька сотень контейнерів до порту в Північній Кореї та з нього до росії.