Отчет Пентагона - Китай массово поставляет дроны и стрелковое оружие для рф

https://racurs.ua/n188491-otchet-pentagona-kitay-massovo-postavlyaet-drony-i-strelkovoe-orujie-dlya-rf.html

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Китай, попри свої заперечення, продовжує постачати озброєння для країни-агресора росії, яка веде повномасштабну окупаційну війну проти України. Зокрема, йдеться про безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.

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Про це вказано у звіті Міністерства оборони США про Китай.

Пентагон проаналізував дані російської митниці, які свідчать про те, що державні та приватні компанії продають рф цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі незначні військові товари.

За даними США, йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження. Окрему увагу Пентагон приділив дронам, оскільки росіяни закуповують невеликі дрони та безпілотники подвійного призначення для війни проти України.

У період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали рф дронів та запчастин до них на 12 млн дол. Окупанти використовують їх для спостереження та ударів.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Китай заявив, що вперше запровадить контроль за ринком безпілотників. Пекін офіційно стверджує, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни рф проти України.