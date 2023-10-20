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Ракурс
ВСУ ударили из "Градов" по позициям рф на Херсонщине - видео последствий

ВСУ ударили из «Градов» по позициям рф на Херсонщине — видео последствий

20 окт 2023, 15:20
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Момент удару Збройних сил України з систем БМ-21 «Град» по позиціях окупаційної армії росії на Херсонському напрямку потрапив на відео. На цій ділянці фронту перебувають окупанти з 81-го мотострілецького полку рф.


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Про це 20 жовтня повідомив журналіст Юрій Бутусов на своєму Телеграм-каналі. Він оприлюднив відео, на якому російський загарбник куховарить в момент атаки ЗСУ по сусідніх позиціях російської армії.

Після закінчення атаки горе-блогеру вдалося по «гарячих слідах» також зафільмувати і наслідки прильотів по позиціях своїх товаришів, — написав Бутусов.

Источник: Ракурс


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