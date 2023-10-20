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ВСУ ударили из "Градов" по позициям рф на Херсонщине - видео последствий
ВСУ ударили из «Градов» по позициям рф на Херсонщине — видео последствийhttps://racurs.ua/n188496-vsu-udarili-iz-gradov-po-poziciyam-rf-na-hersonschine-video-posledstviy.htmlРакурс
Момент удару Збройних сил України з систем БМ-21 «Град» по позиціях окупаційної армії росії на Херсонському напрямку потрапив на відео. На цій ділянці фронту перебувають окупанти з 81-го мотострілецького полку рф.
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Про це 20 жовтня повідомив журналіст Юрій Бутусов на своєму Телеграм-каналі. Він оприлюднив відео, на якому російський загарбник куховарить в момент атаки ЗСУ по сусідніх позиціях російської армії.
Після закінчення атаки горе-блогеру вдалося по «гарячих слідах» також зафільмувати і наслідки прильотів по позиціях своїх товаришів, — написав Бутусов.
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