Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ вдарили з “Градів” по позиціях рф на Херсонщині - відео наслідків

ЗСУ вдарили з «Градів» по позиціях рф на Херсонщині — відео наслідків

20 жов 2023, 15:20
999

Момент удару Збройних сил України з систем БМ-21 «Град» по позиціях окупаційної армії росії на Херсонському напрямку потрапив на відео. На цій ділянці фронту перебувають окупанти з 81-го мотострілецького полку рф.


.

Про це 20 жовтня повідомив журналіст Юрій Бутусов на своєму Телеграм-каналі. Він оприлюднив відео, на якому російський загарбник куховарить в момент атаки ЗСУ по сусідніх позиціях російської армії.

Після закінчення атаки горе-блогеру вдалося по «гарячих слідах» також зафільмувати і наслідки прильотів по позиціях своїх товаришів, — написав Бутусов.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів