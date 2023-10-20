Оновлену банкноту 20 гривень вводить Нацбанк

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Національний банк України з 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 грн зразка 2018 року — з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

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Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Це відбувається у межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 грн на заміну зношених та пошкоджених банкнот. Банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання усіма фізичними та юрособами без будь-яких обмежень.