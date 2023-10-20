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Ракурс
Невідомі підірвали авто з окупантами-мародерами у Мелітополі (ВІДЕО)

Невідомі підірвали авто з окупантами-мародерами у Мелітополі (ВІДЕО)

20 жов 2023, 14:22
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В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області минулої ночі підірвали автомобіль з окупантами-мародерами.


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Про це 20 жовтня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Телеграм.

За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі — це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву. Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух, — вказав Федоров.

Зі слів мера, це зробили мелітопольські партизани.

Джерело: Ракурс


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