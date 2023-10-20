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Невідомі підірвали авто з окупантами-мародерами у Мелітополі (ВІДЕО)
Невідомі підірвали авто з окупантами-мародерами у Мелітополі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188494-nevidomi-pidirvaly-avto-z-okupantamy-maroderamy-u-melitopoli-video.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області минулої ночі підірвали автомобіль з окупантами-мародерами.
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Про це 20 жовтня повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Телеграм.
За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі — це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву. Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух, — вказав Федоров.
Зі слів мера, це зробили мелітопольські партизани.
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