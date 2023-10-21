WSJ: Армия рф в пять раз больше теряет артиллерии в Запорожской области, чем ВСУ

https://racurs.ua/n188515-wsj-armiya-rf-v-pyat-raz-bolshe-teryaet-artillerii-v-zaporojskoy-oblasti-chem-vsu.html

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Окупаційна армія росії у Запорізькій області втратила вп’ятеро більше артилерії, аніж Збройні сили України. Цьому, зокрема, сприяє винахідливість українських військових.

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Про це пише видання The Wall Street Journal.

Близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів рф. Тому знищення російської артилерії буквально допомагає рятувати життя захисників України.

WSJ вказує, Україна має перевагу в точності над артилерією рф, які мають більшу кількість гармат і установок.

За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки рф. Україна втратила 19 одиниць.