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WSJ: Армия рф в пять раз больше теряет артиллерии в Запорожской области, чем ВСУ

WSJ: Армия рф в пять раз больше теряет артиллерии в Запорожской области, чем ВСУ

21 окт 2023, 09:20
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Окупаційна армія росії у Запорізькій області втратила вп’ятеро більше артилерії, аніж Збройні сили України. Цьому, зокрема, сприяє винахідливість українських військових.


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Про це пише видання The Wall Street Journal.

Близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів рф. Тому знищення російської артилерії буквально допомагає рятувати життя захисників України.

WSJ вказує, Україна має перевагу в точності над артилерією рф, які мають більшу кількість гармат і установок.

За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки рф. Україна втратила 19 одиниць.

Источник: Ракурс


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