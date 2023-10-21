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США и ЕС подтвердили готовность разработать "План Украины" по восстановлению
США и ЕС подтвердили готовность разработать «План Украины» по восстановлениюhttps://racurs.ua/n188519-ssha-i-es-podtverdili-gotovnost-razrabotat-plan-ukrainy-po-vosstanovleniu.htmlРакурс
Європейський Союз та США готові допомогти Україні розробити «План України», що стане базисом для відновлення країни в найближчі чотири роки. Документ з переліком реформ та пріоритетів у відновленні допоможе наблизити вступ України до ЄС.
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Про це йдеться у заяві, оприлюдненій за підсумками саміту ЄС-США, який проходив 20 жовтня.
США та Євросоюз у п’ятницю підтвердили готовність підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», зокрема у розробці «Плану України» — документа з переліком реформ та пріоритетів у відновленні.
Як співголови разом із Україною, Міжвідомчою донорською координаційною платформою ми працюємо разом із Україною над розробкою її «Плану України» (Ukraine Plan), який є частиною її європейського шляху, — йдеться у заяві.
План повинен включати реформи в економіці, верховенстві права і демократизації, а також допомогу у відновленні та реконструкції. Лідери США та ЄС наголосили, що продовжуватимуть надавати Києву фінансування для досягнення цих цілей — зокрема, захисту, ремонту та відновлення її енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.
Ми визнаємо відданість Україні та її прогресу у здійсненні реформ та наголошуємо на стратегічній важливості процесу вступу до ЄС, — додають автори заяви.
Нагадаємо, в рамках програми Ukraine Facility Україна за наступні чотири роки отримає 50 млрд євро на цілі відновлення.
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