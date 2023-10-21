США і ЄС підтвердили готовність розробити “План України” для відновлення

https://racurs.ua/ua/n188519-ssha-i-ies-pidtverdyly-gotovnist-rozrobyty-plan-ukrayiny-z-vidnovlennya.html

Ракурс

Європейський Союз та США готові допомогти Україні розробити «План України», що стане базисом для відновлення країни в найближчі чотири роки. Документ з переліком реформ та пріоритетів у відновленні допоможе наблизити вступ України до ЄС.

.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій за підсумками саміту ЄС-США, який проходив 20 жовтня.

США та Євросоюз у п’ятницю підтвердили готовність підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», зокрема у розробці «Плану України» — документа з переліком реформ та пріоритетів у відновленні.

Як співголови разом із Україною, Міжвідомчою донорською координаційною платформою ми працюємо разом із Україною над розробкою її «Плану України» (Ukraine Plan), який є частиною її європейського шляху, — йдеться у заяві.

План повинен включати реформи в економіці, верховенстві права і демократизації, а також допомогу у відновленні та реконструкції. Лідери США та ЄС наголосили, що продовжуватимуть надавати Києву фінансування для досягнення цих цілей — зокрема, захисту, ремонту та відновлення її енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

Ми визнаємо відданість Україні та її прогресу у здійсненні реформ та наголошуємо на стратегічній важливості процесу вступу до ЄС, — додають автори заяви.

Нагадаємо, в рамках програми Ukraine Facility Україна за наступні чотири роки отримає 50 млрд євро на цілі відновлення.