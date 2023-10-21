Комісія ООН про нові докази воєнних злочинів рф: Зґвалтування, катування, депортації

https://racurs.ua/ua/n188527-komisiya-oon-pro-novi-dokazy-voiennyh-zlochyniv-rf-z-valtuvannya-katuvannya-deportaciyi.html

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Окупаційна влада росії продовжує широко і систематично застосовувати тортури у різних місцях утримання. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні зібрала у Херсонській та Запорізькій областях нові докази, які свідчать про систематичність катувань з боку росіян.

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Опитування потерпілих і свідків продемонстрували глибоку зневагу до людської гідності з боку російської влади. Як вказано у доповіді комісії, представленій на Генасамблеї ООН, росія вчинила численні воєнні злочини в Україна — зокрема невибіркові обстріли, катування, зґвалтування та інше сексуальне насильство, а також депортації дітей до рф. Зґвалтування та інше сексуальне насильство часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, у тому числі жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, нанесенням порізів, пострілами поруч із головою жертви та умисними вбивствами.

У комісії дійшли висновку, що здійснення збройними силами рф невибіркових обстрілів із застосуванням вибухової зброї призвело до загибелі та поранення цивільних осіб, а також до руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.

У розслідуваних випадках, кажуть в ООН, катуванням піддавалися переважно чоловіки, підозрювані у передачі інформації українській владі або в підтримці ЗСУ.

Комісія повідомила також, що задокументувала переміщення 31 дитини з України до росії у травні 2022 року. Комісія дійшла висновку, що це була незаконна депортація та воєнний злочин.

Крім того, Комісія задокументувала три випадки, коли українська влада порушила права людини щодо «осіб, яких звинуватили у співпраці із російською владою».