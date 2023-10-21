Міноборони: Пришвидшено допуск до постачання БПЛА і засобів РЕБ у війська

https://racurs.ua/ua/n188530-minoborony-pryshvydsheno-dopusk-do-postachannya-bpla-i-zasobiv-reb-u-viyska.html

Ракурс

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) віднині швидше потраплятимуть у війська, оскільки їхній допуск до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.

.

Про це повідомило Міністерство оборони та віце-прем'єр Михайло Федоров.

Держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування. До цього процес допуску до експлуатації невиправдано тривалим — вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних сил. Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Федоров переконаний, що це рішення допоможе виробникам активніше розвиватися та реінвестувати прибуток.

У березні Уряд ухвалив постанову щодо БПЛА. Рішення допомогло українському ринку дронів масштабуватися в десятки разів, і сьогодні наші військові отримують багато безпілотників вітчизняного виробництва. Тепер перекладаємо цей досвід на РЕБ, — вказав Федоров.

Очільник Мінцифри пояснив, що зміни в постанові дадуть змогу: