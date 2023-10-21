Розвідка США: росія втручалася у вибори щонайменше у дев’яти країнах

https://racurs.ua/ua/n188529-rozvidka-ssha-rosiya-vtruchalasya-u-vybory-schonaymenshe-u-dev-yaty-krayinah.html

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росія у 2020−2022 роках активно втручалася у вибори щонайменше у дев’яти країнах, намагаючись підірвати довіру до демократичних інститутів.

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Про це йдеться у доповіді розвідки США. Як пише агентство Reuters та DW, цей документ отримали посольства США у понад ста країнах Америки, Європи, Азії та Африки з метою передачі місцевим урядам.

Ще у 17-ти країнах зусилля москви були «менш яскраво вираженими». Розвідка США попереджає, що рф використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ для підриву віри суспільства у чесність демократичних виборів у всьому світі.

Це глобальне явище. Наші дані вказують, що топ-урядовці рф, зокрема в Кремлі, бачать цінність у таких операціях щодо впливу і вважають їх ефективними, — пише видання.

Китай також втручається у вибори в інших країнах, але таку тактику не використовує. У Пекіні неодноразово відкидали подібні звинувачення.

Водночас, росія «розповсюджувала та роздмухувала інформацію, спрямовану на підрив довіри до виборів у США у 2020 році». Успіх цієї кампанії, а також кампанії з дезінформації про пандемію COVID-19 спонукав рф активізувати подібні операції по всьому світу.

У доповіді розвідки США також наводиться приклад виборів, що відбулися 2020 року в неназваній європейській країні. За даними Вашингтона, ФСБ рф під час них таємно працювала над залякуванням співробітників виборчих комісій, організацією протестів у день виборів та «саботажем голосування за кордоном».

Боротися з такою діяльністю москви Вашингтон рекомендує за допомогою запровадження санкцій проти рф, обміну інформацією між урядами різних країн, висилки російських шпигунів та заборон на в’їзд у країну особам, які викликають підозри.