Зачем путину "Кинжалы" над Черным морем, указала разведка Британии

https://racurs.ua/n188523-zachem-putinu-kinjaly-nad-chernym-morem-ukazala-razvedka-britanii.html

Ракурс

Міністерство оборони Великої Британії розцінює заяву російського диктатора володимира путіна про патрулювання Чорного моря носіями гіперзвукових ракет «Кинджал» як спробу продемонструвати військову міць рф.

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Про це йдеться в огляді британської розвідки, оприлюдненому 21 жовтня у Твіттер.

Під час візиту до Китаю 18 жовтня путін оголосив, що москва почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 «Кинджал». Тоді президент рф посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор’ї.

Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії росії представляє як необхідні для захисту держави, — йдеться в огляді.

Заяву про наявність у МіГ-31 «Кинджалів» британська розвідка розцінює як «стратегічне послання» про те, що росія досі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України.