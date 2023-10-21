Ракурсhttps://racurs.ua/
Зачем путину "Кинжалы" над Черным морем, указала разведка Британии
Зачем путину «Кинжалы» над Черным морем, указала разведка Британииhttps://racurs.ua/n188523-zachem-putinu-kinjaly-nad-chernym-morem-ukazala-razvedka-britanii.htmlРакурс
Міністерство оборони Великої Британії розцінює заяву російського диктатора володимира путіна про патрулювання Чорного моря носіями гіперзвукових ракет «Кинджал» як спробу продемонструвати військову міць рф.
.
Про це йдеться в огляді британської розвідки, оприлюдненому 21 жовтня у Твіттер.
Під час візиту до Китаю 18 жовтня путін оголосив, що москва почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 «Кинджал». Тоді президент рф посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор’ї.
Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії росії представляє як необхідні для захисту держави, — йдеться в огляді.
Заяву про наявність у МіГ-31 «Кинджалів» британська розвідка розцінює як «стратегічне послання» про те, що росія досі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України.
На папері він («Кинджал» — ред.) залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як росія використовує його для реалізації цього потенціалу, — підсумовує оборонне відомство Британії.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...