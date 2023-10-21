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Ракурс
Навіщо путіну “Кинджали” над Чорним морем, вказала розвідка Британії

Навіщо путіну «Кинджали» над Чорним морем, вказала розвідка Британії

21 жов 2023, 14:22
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Міністерство оборони Великої Британії розцінює заяву російського диктатора володимира путіна про патрулювання Чорного моря носіями гіперзвукових ракет «Кинджал» як спробу продемонструвати військову міць рф.


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Про це йдеться в огляді британської розвідки, оприлюдненому 21 жовтня у Твіттер.

Під час візиту до Китаю 18 жовтня путін оголосив, що москва почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 «Кинджал». Тоді президент рф посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор’ї.

Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії росії представляє як необхідні для захисту держави, — йдеться в огляді.

Заяву про наявність у МіГ-31 «Кинджалів» британська розвідка розцінює як «стратегічне послання» про те, що росія досі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України.

На папері він («Кинджал» — ред.) залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як росія використовує його для реалізації цього потенціалу, — підсумовує оборонне відомство Британії.

Джерело: Ракурс


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