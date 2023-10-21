Ракурсhttps://racurs.ua/
20 танков и два ПВО: СБУ оценила потери рф под Авдеевкой и на юге
20 танков и два ПВО: СБУ оценила потери рф под Авдеевкой и на юге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188526-20-tankov-i-dva-pvo-sbu-ocenila-poteri-rf-pod-avdeevkoy-i-na-uge-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Служби безпеки України «Альфа» розповіли про свої успіхи у боротьбі з окупаційною армією росії. Воїнам СБУ вдалося спопелити техніку рф на двох найгарячіших напрямках — на півдні та в районі Авдіївки.
.
ЦСО «А» СБУ продовжує палити ворога: росіяни зазнали втрат біля Авдіївки та на південному напрямку", — йдеться в повідомленні СБУ, де зазначається, що за два тижні вони суттєво зменшили «військовий потенціал» російських окупантів.
На найбільш гарячих напрямках фронту ударними дронами та іншими засобами «відмінусувано»:
232 загарбники;
20 танків;
42 ББМ;
21 артилерійську систему;
дві системи ППО та 10 засобів РЕБ/РЕР;
96 одиниць автомобільної техніки;
шість човнів;
два спостережні комплекси «Муром»
157 фортифікаційних споруд та укріплень;
10 складів з боєприпасами.
Окрім цього, у співпраці з бойовими побратимами-артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще близько 170 окупантів та 50 одиниць російської техніки. Зокрема, шість танків, сім ББМ, 21 артисистему, три РСЗВ та інше.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...