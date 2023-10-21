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20 танков и два ПВО: СБУ оценила потери рф под Авдеевкой и на юге

20 танков и два ПВО: СБУ оценила потери рф под Авдеевкой и на юге (ВИДЕО)

21 окт 2023, 11:43
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Спецпризначенці Служби безпеки України «Альфа» розповіли про свої успіхи у боротьбі з окупаційною армією росії. Воїнам СБУ вдалося спопелити техніку рф на двох найгарячіших напрямках — на півдні та в районі Авдіївки.


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ЦСО «А» СБУ продовжує палити ворога: росіяни зазнали втрат біля Авдіївки та на південному напрямку", — йдеться в повідомленні СБУ, де зазначається, що за два тижні вони суттєво зменшили «військовий потенціал» російських окупантів.

На найбільш гарячих напрямках фронту ударними дронами та іншими засобами «відмінусувано»:

  • 232 загарбники;

  • 20 танків;

  • 42 ББМ;

  • 21 артилерійську систему;

  • дві системи ППО та 10 засобів РЕБ/РЕР;

  • 96 одиниць автомобільної техніки;

  • шість човнів;

  • два спостережні комплекси «Муром»

  • 157 фортифікаційних споруд та укріплень;

  • 10 складів з боєприпасами.

Окрім цього, у співпраці з бойовими побратимами-артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще близько 170 окупантів та 50 одиниць російської техніки. Зокрема, шість танків, сім ББМ, 21 артисистему, три РСЗВ та інше.

Источник: Ракурс


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