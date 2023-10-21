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ЕС обсудит помощь Армении, которую "предала Москва" - СМИ

ЕС обсудит помощь Армении, которую «предала Москва» — СМИ

21 окт 2023, 11:58
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Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі 23 жовтня вперше обговорять надання допомоги Вірменії для зміцнення її демократії та обороноздатності на тлі зростання недовіри Єревана до країни-агресора росії.


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Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, пише видання DW.

Зі слів посадовця, у Брюсселі констатують радикальну зміну настроїв у Вірменії.

Вірменія змінила свою позицію щодо росії. Вони відчули, що москва їх зрадила, і на те були вагомі причини, і вони постали перед новою ситуацією. Наш обов’язок — допомогти й підтримати Вірменію в цих змінах, — вказав він.

На цьому тлі Євросоюз хоче допомогти Єревану у фінансовому плані, зокрема в питаннях, пов’язаних із демократією, а також із безпекою та здатністю протистояти кібератакам і гібридним атакам.

Ймовірно, глави МЗС у Брюсселі ухвалять рішення про посилення цивільної місії ЄС, яка запрацювала цьогоріч в межах зусиль із нормалізації азербайджансько-вірменських відносин.

ЄС стурбований будь-якими потенційними спробами підірвати територіальну цілісність, суверенітет і безпеку Вірменії.

Це те, що викликає серйозні побоювання, і ми чітко сказали про це президенту Алієву й азербайджанським представникам, — додав посадовець.

Нагадаємо, раніше цього тижня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ЄС є ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії.

Источник: Ракурс


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