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УЕФА оштрафовал литовцев за скандирование о путине – футболисты просят фанатов не останавливаться
УЕФА оштрафовал литовцев за речевки о путине — футболисты просят фанатов не останавливатьсяhttps://racurs.ua/n188532-uefa-oshtrafoval-litovcev-za-rechevki-o-putine-futbolisty-prosyat-fanatov-ne-ostanavlivatsya.htmlРакурс
УЄФА оштрафував Федерацію футболу Литви за те, що вболівальники скандували «путін — х*йло».
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Це сталося ще у вересні на домашньому матчі проти Сербії. Футбольна організація Литви подасть апеляцію.
Продовжуйте скандувати. Ми заплатимо [штраф] з наших бонусів, — так для сайту lrt. lt прокоментував рішення УЄФА основний захисник збірної країни Юстас Ласіцкас.
Крім того, УЄФА оштрафувала Українську асоціацію футболу на 15 тис. євро через поведінку вболівальників на матчах збірної України з командами з Англії та Італії. З боку вболівальників зафіксували такі порушення:
- расистська поведінка;
- блокування громадських проходів;
- розпалювання фаєрів.
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