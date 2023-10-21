УЄФА оштрафував литовців за скандування про путіна – футболісти просять фанатів не зупинятися

https://racurs.ua/ua/n188532-uiefa-oshtrafuvav-lytovciv-za-skanduvannya-pro-putina-futbolisty-prosyat-fanativ-ne-zupynyatysya.html

Ракурс

УЄФА оштрафував Федерацію футболу Литви за те, що вболівальники скандували «путін — х*йло».

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Це сталося ще у вересні на домашньому матчі проти Сербії. Футбольна організація Литви подасть апеляцію.

Продовжуйте скандувати. Ми заплатимо [штраф] з наших бонусів, — так для сайту lrt. lt прокоментував рішення УЄФА основний захисник збірної країни Юстас Ласіцкас.

Крім того, УЄФА оштрафувала Українську асоціацію футболу на 15 тис. євро через поведінку вболівальників на матчах збірної України з командами з Англії та Італії. З боку вболівальників зафіксували такі порушення: