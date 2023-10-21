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Ракурс
Киев защищает многоуровневая система ПВО, в КМВА рассказали, из чего она состоит

Киев защищает многоуровневая система ПВО, в КМВА рассказали, из чего она состоит

21 окт 2023, 15:46
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Навколо Києва побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння.


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Про це в інтерв’ю каналу «1+1» заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, ця система складається із мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

На озброєнні мобільних груп стоять:

  • ЗРК «Оса» та Avenger;
  • ПЗРК Piorun, «Ігла», «Стріла», Stinger, Martlet, RBS -70;
  • ЗСАУ Gepard, ЗСУ «Шилка», ЗУ-23 тощо.

Із зенітно-ракетних комплексів є: С-300, «Бук», С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot.

Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота з удосконалення їхнього технічного оснащення, — сказав Попко.

Втім, як підкреслив Попко, жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть «Залізний купол» в Ізраїлі.

Источник: Ракурс


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