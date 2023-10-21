Часть республиканцев скептически настроены по поводу помощи Украине и после выступления президента Байдена

https://racurs.ua/n188550-chast-respublikancev-skepticheski-nastroeny-po-povodu-pomoschi-ukraine-i-posle-vystupleniya.html

Ракурс

Частина республіканців скептичні щодо допомоги Україні й після виступу президента США Джозефа Байдена.

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Президент США Джо Байден у своїй промові у четвер, 19 жовтня, запевнив, що Америка має «продовжувати протистояти тиранії та разом з Україною, коли вона захищає свій суверенітет».

Але видання Politico нагадує, що багато представників Республіканської партії залишаються не переконаними. Видання наводить думки значної частини республіканців, які вважають, що президент США Джо Байден у своєму зверненні до народу не обґрунтував належним чином фінансування та не виклав бачення завершення війни, пише «Голос Америки».

У нас є певна група людей, які, незалежно від того, що говорить Байден, повинні робити протилежне", — зауважив про ситуацію у Конгресі член Палати представників, республіканець Дон Бекон.

Тому, за його словами, є законодавці-республіканці, до яких Байден «ніколи не достукається щодо України».

Де б не вироблялася допомога, адміністрація президента має бути більш прозорою щодо того, куди спрямовується допомога та якими є стратегії підтримки боротьби України, — додав республіканець від штату Огайо Уоррен Девідсон.

Утім, не всі республіканці та не усі оглядачі каналу Fox критикували промову президента, зазначає «Голос Америки».

Політичний аналітик каналу Fox News Channel Брит Г’юм високо оцінив її:

Я думаю, що це може запам’ятатися як одна з найкращих, якщо не найкраща, промова його [Джо Байдена, — ред.] президентства. Він був твердим, недвозначним, він був сильним.

Загалом, як нагадує New York Times, зусилля президента Байдена зміцнити підтримку американського впливу за кордоном відбуваються на тлі глибокої роздробленості вдома, політичної дисфункції в Конгресі, економічної невизначеності та можливості реваншу в рік виборів колишнього президента, проти якого висунуто кілька кримінальних звинувачень.

Тож тези президентського звернення слугують у тому числі сировиною для передвиборчої боротьби представників обох партій.

За даними соцопитувань, на які посилається NYT, більшість американців вважають, що США повинні допомогти Ізраїлю в боротьбі з ХАМАСом, але приблизно третина членів Демократичної партії не хочуть надсилати до регіону зброю та військову техніку. Підтримка продовження озброєння України дещо впала з початку війни.