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Рашисты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками, фото: Генштаб ВСУ

14 беспилотников и авиаракету уничтожили силы ПВО за ночь (ИНФОГРАФИКА)

23 окт 2023, 08:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 жовтня, атакували Україну «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема:

  • атаки «шахедами» здійснювалися з півдня (мис Чауда, Крим), ворог спрямував їх у різних напрямках — південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона;
  • ракету Х-59 було застосовано із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області;
  • безпілотник не встановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.

Усі повітряні цілі було знищено завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України:

  • 13 БПЛА «Shahed-136/131»;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59;
  • один ударний БПЛА невстановленого типу.

Источник: Ракурс


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