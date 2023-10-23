Рашисти вкотре атакували Україну безпілотниками, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n188580-14-bezpilotnykiv-ta-aviaraketu-znyschyly-syly-ppo-za-nich-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 жовтня, атакували Україну «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема:

атаки «шахедами» здійснювалися з півдня (мис Чауда, Крим), ворог спрямував їх у різних напрямках — південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона;

ракету Х-59 було застосовано із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області;

безпілотник не встановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.

Усі повітряні цілі було знищено завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України: