Александр Ефремов, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n188593-obvinyaemyy-v-gosizmene-eks-regional-efremov-sbejal-v-moskvu-smi.html

Ракурс

Олександр Єфремов, колишній голова фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді після початку повномасштабного російського вторгнення втік до Москви.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на розслідування проекту «Схеми».

В Україні 69-річного Єфремова звинувачують у низці злочинів. Зокрема, за версією слідства, депутат сприяв створенню угруповання «Луганська народна республіка», допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської ОДА та СБУ у 2014 році. Також його обвинувачують у державній зраді.

Сам Єфремов ці звинувачення відкидає, а його адвокати називають аргументи прокурорів «непереконливими». Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у СІЗО Старобільська. Спочатку його відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, який після цього не продовжили.

Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон, зокрема і, а росію. Так, востаннє Єфремов напряму з’їздив у рф через пункт пропуску «Бачівськ» у Сумській області прямо напередодні вторгнення російських військ — виїхав 4 лютого 2022 року і тим же маршрутом повернувся в Україну 19 лютого.

А вже після початку повномасштабного російського вторгнення — 18 березня 2022 року — Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт «Чоп (Страж)», що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся.

За інформацією видання, Єфремов зареєструвався у Москві в житловому комплексі «Тріумф-Палас» — у цій будівлі є кілька елітних апартаментів, записаних на його сина Ігоря Єфремова. Їхня загальна площа складає понад 650 кв. м, а орієнтовна вартість — близько 4 млн дол.

Журналісти зателефонували до Єфремова на його російський номер. На запитання, що він робить у Москві та чи планує повертатися в Україну, Єфремов відмовився відповідати.

В Офісі генпрокурора України «Схемам» повідомили, що Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався.

Джерело: «Радіо Свобода»