Кабмин поддержал реформу высшего образования - заочки не будет, специальность будут выбирать после поступления

https://racurs.ua/n188598-kabmin-podderjal-reformu-vysshego-obrazovaniya-zaochki-ne-budet-specialnost-budut-vybirat-posle.html

Ракурс

Кабінет міністрів підтримав законопроект про зміни у вищій освіті. Заочної форми більше не буде, а студенти за контрактом зможуть пришвидшити терміни навчання.

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Вже з 2024 року заочну та вечірню форми пропонують замінити дистанційною. Це дасть змогу студентам навчатися віддалено, але без втрати якості освіти.

Студенти контрактної форми навчання зможуть самостійно визначати, за який час вони хочуть пройти навчання за певною програмою. Наприклад, вони зможуть пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за три роки замість чотирьох, або ж навпаки — здобути ступінь за 6 років

Обирати спеціальність можна буде після вступу в університет, а не одразу після закінчення школи. Під час вступу потрібно обрати галузь, а після 1−2 років навчання визначитися із конкретною спеціальністю.

Відповідна новація міститься у законопроекті щодо вдосконалення вищої освіти, що схвалений Кабінетом міністрів.

20 жовтня КМУ прийняв проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті».

Річне навчальне навантаження становитиме від 30 до 80 кредитів ЄКТС на рік замість жорстких 60. Така варіативність річного навчального навантаження дасть змогу студентам самостійно вирішувати, як розподілити кількість кредитів упродовж їхнього терміну навчання.

Міждисциплінарні програми стануть доступними для бакалаврів. Тобто на таких програмах після проходження 60−120 кредитів ЄКТС студенти зможуть не одразу обирати спеціальність під час вступу, а пізніше (після 60−120 кредитів) обрати її в межах тієї галузі, на яку вони вступали.

Щоб оптимізувати роботу в ЗВО та провадити ефективний освітній процес, пропонуємо закладам освіти розвивати дистанційну форму навчання. З 2024 року трансформуємо заочну та вечірню форми в дистанційну. Студенти, що нині навчаються на цих формах, зможуть завершити навчання в такому ж форматі, проте з наступного року вступ буде лише на дистанційну або денну форми здобуття освіти.

Години аудиторних занять відтепер регулюватимуться — мінімум 10 годин (із 30) для бакалаврів та не менше 8 годин (із 30) для магістрів. Решта годин відводитиметься на самостійну роботу студентів.

Щоб забезпечити стандарти вищої освіти, для регульованих спеціальностей зменшується вибіркова компонента (до 10% від сьогоднішніх 25%). Натомість для розширення автономії студентів для нерегульованих спеціальностей кількість вибіркових дисциплін збільшиться (до 50%).

Усі ці зміни спрямовані на зростання суб'єктності студентів. До того ж вони сприятимуть наближенню практик української освіти до європейських та полегшать входження України до міжнародного академічного й наукового простору