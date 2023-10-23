Зеленский созвонился с аравийским принцем бин Салманом

Зеленский созвонился с аравийским принцем бин СалманомЗеленский созвонился с аравийским принцем бин Салманом

https://racurs.ua/n188604-zelenskiy-sozvonilsya-s-araviyskim-princem-bin-salmanom.html

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

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Про це повідомила 23 жовтня прес-служба ОП.

У повідомленні вказано, що співрозмовники обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час їхньої останньої зустрічі, та скоординували майбутні спільні зусилля.

Зеленський подякував Мухаммаду бін Салману аль Сауду за його особисту роль в організації успішної зустрічі радників з питань національної безпеки у Джидді задля реалізації української формули миру.

Президент України запросив представника Королівства Саудівська Аравія стати учасником наступної такої зустрічі на Мальті.

Президент та спадкоємний принц обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зеленський наголосив на необхідності уникнення подальшої ескалації та розростання війни.

У травні очільники України та Саудівської Аравії зустрічалися під час саміту Ліги арабських держав. Тоді Зеленський відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців.

Зеленський подякував спадкоємному принцу Саудівської Аравії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій.