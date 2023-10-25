Зеленский отреагировал на удар по Хмельнитчине. Фото:

https://racurs.ua/n188681-mishenu-mogla-byt-aes-zelenskiy-otreagiroval-na-udar-po-hmelnitchine.html

Ракурс

Атаку російських «Шахедів» на Хмельницьку область президент України Володимир Зеленський прокоментував у вечірньому відеозверненні.

.

За словами глави держави, у місті Славута триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів. Збиті силами ППО «Шахеди» були збиті, але багато пошкоджених будинків. У будівлях вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель. Відповідне відео президент 25 жовтня оприлюднив у соцмережах.

Зеленський припустив, що росіяни могли атакувати Хмельницьку атомну станцію, на якій вибуховою хвилею вибило вікна, зокрема, й на території АЕС.

Цей удар у напрямку АЕС — чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли росія може обходити світові санкції, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що росіяни продовжують використовувати у ракетах та дронах компоненти, які постачаються з третіх країн, зокрема й країн Заходу. І лише дієві санкції проти рф, за його словами, захистять від такого тероризму.

Президент додав, що 26 жовтня на засіданні Європейської Ради на рівні лідерів держав ЄС проситиме розширити санкції проти рф.

Нагадаємо, росія вночі 25 жовтня вдарила дронами-камікадзе типу «Шахед» неподалік Хмельницької АЕС. Вибухом були пошкоджені вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах станції.

У містах Славута та Нетішин було пошкоджено 11 багатоповерхових та дев’ять приватних будинків, будівля відділу поліції, два навчальні заклади, адмінбудівлю, магазин та автомобілі.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що рф атакувала України 11 «Шахедами» й всі вони були збиті.