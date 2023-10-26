Воздушные силы объяснили значительные разрушения из-за атаки "шахедов" на Хмельницкую область

https://racurs.ua/n188701-vozdushnye-sily-obyasnili-znachitelnye-razrusheniya-iz-za-ataki-shahedov-na-hmelnickuu-oblast.html

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив величезні цифри руйнувань від атаки «шахедів» на Хмельниччину у ніч проти 25 жовтня.

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Ігнат в ефірі телемарафону у четвер сказав, що теж здивувався інформації про масштаби руйнувань.

Страшно виглядає в масштабах невеликого міста… Але пошкодження суттєві, великі. Мабуть, треба пояснити, — сказав речник ПС.

Повідомлення місцевих органів влади про великі руйнування в містах Славута і Нетішин Хмельницької області після збиття російських ударних дронів можуть бути пов’язані з дією вибухової хвилі, що виникла внаслідок повітряного бою, а також з особливостями підрахунку пошкоджених будинків, пише «Новинарня».

Відповідаючи на запитання, чому в Славуті зафіксували такі великі ушкодження та чи було там пряме влучання, полковник Ігнат сказав:

Коли збивається «шахед» чи ракета, відбувається вибух у повітрі. Вибухає зенітна ракета. І вибухає сам боєприпас, який на нас був спрямований. Відповідно, вибуховою хвилею можуть бути пошкоджені вікна. Ви ж знаєте по столиці, по Одесі, по різних містах, де прилітало — у вікон шанси дуже малі. Тому їх потрібно заклеювати стрічками. Щоб скалки не уразили людей.

Якщо «шахеди» чи ракети, навіть їх невелика кількість, потрапляють у зону ураження ППО в населеному пункті, де є багато житлових будинків, є вибухова хвиля, уламки, які повертаються на землю. Саме тому влада та військові просять людей іти в укриття.

Ігнат припускає, що підрахунок руйнувань у Славуті може пояснюватися намірами місцевої влади отримати відповідне фінансування для ремонту пошкоджених будівель.

Всі по-різному рахують об'єкти ураження. Можливо, потрібно надавати фінансову допомогу керівникам, які про це говорять. Тому треба з розумінням поставитися до інформації, яка надходить, і не лякати людей страшними цифрами. А то — летіло 11 «шахедів», і не всі долетіли до Хмельниччини, [а такі значні наслідки щодо руйнувань], — сказав речник Повітряних сил.

«Новинарня» зазначає, що, реагуючи на репліку з приводу того, що російські дрони збили над невеликим містечком, і саме тому пошкоджено багато будинків, Ігнат пояснив, чому ураження повітряних цілей відбувається переважно в населених пунктах.

Де вдається — там і збиваємо. Треба ціль виявити, супроводити, захопити ракетою, і тоді вже йде ураження. І де це станеться — лотерея. Бо не можемо ми далеко перед містами розміщувати ППО. Інакше радіус буде збільшено. Відповідно, засобів [протиповітряної оборони] не вистачить ні на що, — розповів речник ПС.

Тому об'єкти, які є на Хмельниччині, зокрема атомна електростанція, будуть охоронятися більш локально. Іншими словами, існує більше насичення навколо цих об'єктів і міст, які забезпечують їхню роботу.

Ворог уже не вперше атакує атомні електростанції — не самі енергоблоки, а підстанції, які забезпечують їх (АЕС) роботу. Від яких залежить життєдіяльність атомних енергоблоків, системи безпеки, охолодження і т.д. Тому ми не раз нашим західним колегам наголошували: противник і такі провокації робить, атакуючи підстанції атомних об'єктів, — додав Ігнат.

Нагадаємо, що уночі проти 25 жовтня російські війська атакували ударними дронами типу Shahed-136/131 Хмельницьку область. Повітряні сили ЗСУ заявили про знищення всіх 11 дронів. Частина «шахедів» була збита в районі міста Славута, що за 15 км від Хмельницької АЕС.

У містах Славута й Нетішин чули й бачили великі вибухи. Внаслідок вибухів в області було пошкоджено 1760 об'єктів інфраструктури, про що заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За цими даними, внаслідок вибухів пошкоджено: 282 багатоквартирних будинків, 1404 приватних будинків, 74 об'єкти інфраструктури (освітніх — 41; сфери охорони здоров’я — 6; закладів культури — 14; церкви — 2).