В Москву прибыла делегация ХАМАС

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В Москву прибыла делегация ХАМАСhttps://racurs.ua/n188704-v-moskvu-pribyla-delegaciya-hamas.htmlРакурс
До Москви прибула делегація руху ХАМАС, який контролює Сектор Гази.
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Про це 26 жовтня повідомило державне пропагандистське агенство новин «РИА Новости» із посиланням на власне джерело.
Делегацію, за даними агентства, очолює член політбюро ХАМАС Абу Марзук. З ким зустрічатимуться представники ХАМАС у Москві, не уточнюється.
Офіційно про візит наперед не повідомлялося. Після появи інформації «РИА Новости» МЗС рф підтвердило, що представники ХАМАС приїхали до Москви.
росія традиційно підтримує відносини з ХАМАСом — на відміну від США, ЄС та Ізраїлю, у рф угруповання не вважається терористичним.
Делегації ХАМАСу регулярно відвідують Москву. Поточний візит став першим з початку нової війни в секторі Гази, спричиненої нападом бойовиків руху на Ізраїль та захопленням заручників. В результаті нападу, за даними Ізраїлю, загинули й 23 громадянина рф.
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