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Ракурс
Зустріч Лаврова з лідерами ХАМАС у Москві у вересні 2022 року

До Москви прибула делегація ХАМАСу

26 жов 2023, 16:52
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До Москви прибула делегація руху ХАМАС, який контролює Сектор Гази.


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Про це 26 жовтня повідомило державне пропагандистське агенство новин «РИА Новости» із посиланням на власне джерело.

Делегацію, за даними агентства, очолює член політбюро ХАМАС Абу Марзук. З ким зустрічатимуться представники ХАМАС у Москві, не уточнюється.

Офіційно про візит наперед не повідомлялося. Після появи інформації «РИА Новости» МЗС рф підтвердило, що представники ХАМАС приїхали до Москви.

росія традиційно підтримує відносини з ХАМАСом — на відміну від США, ЄС та Ізраїлю, у рф угруповання не вважається терористичним.

Делегації ХАМАСу регулярно відвідують Москву. Поточний візит став першим з початку нової війни в секторі Гази, спричиненої нападом бойовиків руху на Ізраїль та захопленням заручників. В результаті нападу, за даними Ізраїлю, загинули й 23 громадянина рф.

Джерело: Ракурс


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