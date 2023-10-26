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Ракурс
Новые ракеты будут - "Голос Америки" о встрече командования Украины и союзников

Новые ракеты будут — «Голос Америки» о встрече командования Украины и союзников

26 окт 2023, 17:46
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За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Вже у січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км.


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Про це повідомляє у мережі Х (колишній Твіттер) журналістка «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе з посиланням на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ.

Про те, що Євросоюз поставив Україні 300 тис. снарядів з мільйона обіцяних, а КНДР росії — 350 тис., розповів 26 жовтня очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

У нас, безумовно, є ресурси, щоб перевершити Північну Корею. Ми повинні припинити стояти на місці, поки гинуть хоробрі українці, — додав міністр.

Источник: Ракурс


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