Новые ракеты будут - "Голос Америки" о встрече командования Украины и союзников

За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Вже у січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км.

Про це повідомляє у мережі Х (колишній Твіттер) журналістка «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе з посиланням на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ.

According to high-ranking official in @GeneralStaffUA, as a result of the meeting between the military command of Ukraine and the military command of the allies, the pace of supplying weapons to Ukraine will not decrease. In January �� will receive new 300 km range missiles.