Новые ракеты будут - "Голос Америки" о встрече командования Украины и союзников

https://racurs.ua/n188706-novye-rakety-budut-golos-ameriki-o-vstreche-komandovaniya-ukrainy-i-souznikov.html

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За підсумками зустрічі військового командування України та військового командування союзників темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться. Вже у січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км.

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Про це повідомляє у мережі Х (колишній Твіттер) журналістка «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе з посиланням на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ.

According to high-ranking official in @GeneralStaffUA, as a result of the meeting between the military command of Ukraine and the military command of the allies, the pace of supplying weapons to Ukraine will not decrease. In January �� will receive new 300 km range missiles. — mgongadze (@MGongadze) October 26, 2023

Про те, що Євросоюз поставив Україні 300 тис. снарядів з мільйона обіцяних, а КНДР росії — 350 тис., розповів 26 жовтня очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.