россия строит военные заводы - работают в три смены

https://racurs.ua/n188707-rossiya-stroit-voennye-zavody-rabotaut-v-tri-smeny-foto.html

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Видання «Схеми» за допомогою супутникових знімків виявили помітні зміни на територіях російських підприємств, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси.

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Ось декілька прикладів, які помітили:

Казанський авіаційний завод

На цьому заводі зі структури державної корпорації «Ростех» будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники, наприклад, Ту-22м3 та Ту-160, з яких Росія запускає ракети по Україні.

Ще у 2018-му на території почали зводити новий великий ангар, але у 2022-му будівництво прискорилось — і вже цьогоріч його майже добудували. На думку військових експертів, у цьому цеху також можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

Іркутський авіаційний завод

Профіль цього підприємства — ремонт та виробництво винищувачів Су-30 всіх модифікацій.

У період з 2019-го по 2021 рік на території заводу з’явився ангар з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об'єкту. Такі приміщення, на думку авіаексперта Храпчинського, можуть використовувати для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів типу Су-30.

Дубнянський машинобудівний завод та «Кронштадт»

На території підприємства у місті Дубна Московської області, зокрема, знаходиться Машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», яке виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101.

У 2021 році тут почали зводити велику будівлю, а добудували вже у цьому році. Це — новий приватний завод з виробництва російських БПЛА, який належить компанії «Кронштадт» (фірма пов’язана з холдингом «АФК-Система» російського олігарха Євтушенкова). Профіль підприємства — випуск військових дронів під брендом «Оріон», «Геліос» та інших, з різними модифікаціями — від розвідувальних до ударних.