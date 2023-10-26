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росія розбудовує військові заводи - працюють у три зміни
росія розбудовує військові заводи — працюють у три зміни (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188707-rosiya-rozbudovuie-viyskovi-zavody-pracuut-u-try-zminy-foto.htmlРакурс
Видання «Схеми» за допомогою супутникових знімків виявили помітні зміни на територіях російських підприємств, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси.
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Ось декілька прикладів, які помітили:
Казанський авіаційний завод
На цьому заводі зі структури державної корпорації «Ростех» будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники, наприклад, Ту-22м3 та Ту-160, з яких Росія запускає ракети по Україні.
Ще у 2018-му на території почали зводити новий великий ангар, але у 2022-му будівництво прискорилось — і вже цьогоріч його майже добудували. На думку військових експертів, у цьому цеху також можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.
Іркутський авіаційний завод
Профіль цього підприємства — ремонт та виробництво винищувачів Су-30 всіх модифікацій.
У період з 2019-го по 2021 рік на території заводу з’явився ангар з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об'єкту. Такі приміщення, на думку авіаексперта Храпчинського, можуть використовувати для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів типу Су-30.
Дубнянський машинобудівний завод та «Кронштадт»
На території підприємства у місті Дубна Московської області, зокрема, знаходиться Машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», яке виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101.
У 2021 році тут почали зводити велику будівлю, а добудували вже у цьому році. Це — новий приватний завод з виробництва російських БПЛА, який належить компанії «Кронштадт» (фірма пов’язана з холдингом «АФК-Система» російського олігарха Євтушенкова). Профіль підприємства — випуск військових дронів під брендом «Оріон», «Геліос» та інших, з різними модифікаціями — від розвідувальних до ударних.
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