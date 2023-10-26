Залужный встретился с топ-офицерами армий США и Великобритании

Встреча с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным

https://racurs.ua/n188715-zalujnyy-vstretilsya-s-top-oficerami-armiy-ssha-i-velikobritanii.html

Ракурс

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 жовтня зустрівся з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

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Під час перемовин Залужний розповів про ситуацію на полі бою.

Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найскладніших напрямках, а також дії та ймовірні плани противника. Зупинилися на актуальних потребах Збройних Сил України в снарядах, дронах та військовій техніці. Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період обʼєктів критичної інфраструктури, — написав Залужний після зустрічі у своїх соцмережах.

Він подякував союзникам за непохитну підтримку та допомогу.

Раніше головний редактор «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе повідомляла, що на зустрічі українських військових з представниками армій союзників домовлено про продовження військової допомоги України, зокрема йшлося про надходження в Україну нових ракет з радіусом дії у 300 км. Вона не уточнила, про яку саме зустріч йдеться, але послалася на представника українського командування.