На границе разоблачили уклонистов в микроавтобусе-трансформере

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Ракурс

На пункті пропуску «Шегині» викрили двох ухилянтів, які збудували рухому перегородку між пасажирським та вантажним відсіками мікроавтобуса.

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За задумом, водій мав спочатку показати один відсік, а в момент, коли прикордонники підуть до іншого відсіку, то ухилянти мали перелізти у вантажну секцію.

Прикордонники запідозрили обман. Після цього водій довго ходив довкола мікроавтобуса, ігноруючи вимоги відкрити двері, повідомила прес-служба ДПСУ.

Під час огляду транспортного засобу водій поводив себе знервовано, перешкоджав огляду транспортного засобу, імітуючи блокування дверей. Водій постукував неодноразово по транспортному засобу, подаючи знаки правопорушникам для того, щоб вони перейшли з пасажирського відділення в багажне, — коментує розвиток подій Вікторія Бондарчук — начальниця відділення інспекторів прикордонної служби «Шегині».

Врешті жодні виверти не допомогли водієві ввести прикордонників в оману. Пасажирів мікроавтобуса — двох чоловіків, 1985 та 2003 років народження, все ж змусили вилізти зі схованки. Як з’ясувалося, перевізник погодився доставити їх за межі України, за 5 тис. дол. з кожного.