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В сети опубликовали уникальные кадры ночной охоты на российских оккупантов
В сети опубликовали уникальные кадры ночной охоты на российских оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188732-v-seti-opublikovali-unikalnye-kadry-nochnoy-ohoty-na-rossiyskih-okkupantov-video.htmlРакурс
У мережі опублікували унікальні кадри нічного полювання на російських військових від наших бійців аеророзвідки.
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Оператор на псевдо Еколог та Молодий батальйону «Свобода» Бригади наступу НГУ «Рубіж» відстежили скупчення живої сили противника та здійснили точний скид боєприпасів.
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