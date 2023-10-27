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У мережі опублікували унікальні кадри нічного полювання на російських окупантів
У мережі опублікували унікальні кадри нічного полювання на російських окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188732-u-mereji-opublikuvaly-unikalni-kadry-nichnogo-poluvannya-na-rosiyskyh-okupantiv-video.htmlРакурс
У мережі опублікували унікальні кадри нічного полювання на російських військових від наших бійців аеророзвідки.
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Оператор на псевдо Еколог та Молодий батальйону «Свобода» Бригади наступу НГУ «Рубіж» відстежили скупчення живої сили противника та здійснили точний скид боєприпасів.
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