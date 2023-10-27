На аеродромі в Криму окупанти намалювали фальшиві Міг-31

https://racurs.ua/ua/n188731-na-aerodromi-v-krymu-okupanty-namaluvaly-falshyvi-mig-31-foto.html

Ракурс

На аеродромі «Бельбек» намальовані фальшиві Міг-31.

.

Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував OSINT-розслідувач MT Anderson в соцмережі Х.

Він припускає, що росіяни намалювали чотири винищувачі Міг-31 — навколо них немає тіней.

��BELBEK AIR BASE��

0.5M� from 26 Oct 2023. A couple of things to note⬇️

- Various fighter/attack aircraft visible: Su-27/30/34? | 4x Mig-31

- Additional 4x Mig-31 painted on the flight line, notice the distinct lack of shadows

- RU AF using hangars to hide/protect aircraft pic.twitter.com/Zeed9hDdLB — MT Anderson (@MT_Anderson) October 26, 2023

Раніше 25 жовтня у рф заявили, що винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 з аеробалістичними гіперзвуковими ракетами «Кинджал» готові до патрулювання Чорного моря.

Літаки МіГ-31 з «Кинджалами» на виконання політичного рішення керівництва країни готові до патрулювання в повітряному просторі над акваторією Чорного моря, вони чекають тільки наказ, — писали пропагандисти рф.

Польоти МіГ-31 нібито виконуватимуться у супроводі винищувача Су-27.