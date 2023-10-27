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Ракурс
На аеродромі в Криму окупанти намалювали фальшиві Міг-31

На аеродромі в Криму окупанти намалювали фальшиві МіГ-31 (ФОТО)

27 жов 2023, 12:15
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На аеродромі «Бельбек» намальовані фальшиві Міг-31.


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Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував OSINT-розслідувач MT Anderson в соцмережі Х.

Він припускає, що росіяни намалювали чотири винищувачі Міг-31 — навколо них немає тіней.

Раніше 25 жовтня у рф заявили, що винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 з аеробалістичними гіперзвуковими ракетами «Кинджал» готові до патрулювання Чорного моря.

Літаки МіГ-31 з «Кинджалами» на виконання політичного рішення керівництва країни готові до патрулювання в повітряному просторі над акваторією Чорного моря, вони чекають тільки наказ, — писали пропагандисти рф.

Польоти МіГ-31 нібито виконуватимуться у супроводі винищувача Су-27.

Джерело: Ракурс


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