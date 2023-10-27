"Волинська різня" добралася до Ялти - у Криму здійснили замах на зрадника Царьова

https://racurs.ua/ua/n188730-volynska-riznya-dobralasya-do-yalty-u-krymu-zdiysnyly-zamah-na-zradnyka-carova.html

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У тимчасово окупованому Криму здійснили замах на зрадника України Олега Царьова.

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На колишнього нардепа від вже забороненої в Україні «Партії регіонів» Царьова, якого в Україні заочно засудили до 12 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, невідомі вчинили напад в тимчасово окупованому Криму.

Попередньо, у нього стріляли — його стан «дуже важкий», повідомляють росЗМІ.

Інші джерела кажуть про побутову різанину.

Про те, що зрадника України знайшли в Ялті з ножовим пораненням, написав колаборант Чаленко.

Вночі будинку Царьова в Криму зʼїхались швидка та поліція, присутні дуже агресивно реагували на зйомки блогерів.

Згодом ще один колаборант Рогов уточнив, що зрадник Царьов має не ножове, а вогнепальна поранення і зараз він знаходиться в реанімації.

Царьов залишив Україну в 2014 році, підтримавши фейкові утворення росіян ДНР і ЛНР.