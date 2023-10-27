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"Волынская резня" добралась до Ялты - в Крыму покушались на предателя Царева
«Волынская резня» добралась до Ялты — в Крыму покушались на предателя Цареваhttps://racurs.ua/n188730-volynskaya-reznya-dobralas-do-yalty-v-krymu-pokushalis-na-predatelya-careva.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму здійснили замах на зрадника України Олега Царьова.
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На колишнього нардепа від вже забороненої в Україні «Партії регіонів» Царьова, якого в Україні заочно засудили до 12 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, невідомі вчинили напад в тимчасово окупованому Криму.
Попередньо, у нього стріляли — його стан «дуже важкий», повідомляють росЗМІ.
Інші джерела кажуть про побутову різанину.
Про те, що зрадника України знайшли в Ялті з ножовим пораненням, написав колаборант Чаленко.
Вночі будинку Царьова в Криму зʼїхались швидка та поліція, присутні дуже агресивно реагували на зйомки блогерів.
Згодом ще один колаборант Рогов уточнив, що зрадник Царьов має не ножове, а вогнепальна поранення і зараз він знаходиться в реанімації.
Царьов залишив Україну у 2014 році, підтримавши фейкові утворення росіян ДНР і ЛНР.
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