Украинцы создали дрон-сапер

https://racurs.ua/n188735-ukraincy-sozdali-dron-saper.html

Ракурс

Українці створили дрон-розміновувач.

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ST1 обладнаний котушкою індуктивності, сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті та потужним мікрокомп’ютером, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину, що дозволить прискорити процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим, — написав у своїх соцмережах віце-прем'єр Михайло Федоров.

Дрон обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дозволяють облітати перешкоди на низькій висоті. Також апарат має потужний мікрокомп’ютер, що обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

Зараз команда розробників тестує дрон, працює на удосконаленням та готується до масштабування виробництва.

Наразі готовий експериментальний зразок, який розробники активно тестують у польових умовах. Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва.