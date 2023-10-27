Зеленский сообщил Сунаку о попытках россиян окружить Авдеевку

Президент України Володимир Зеленський повідомив прем'єру Великої Британії про спроби росіян оточити Авдіївку.

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Також під час телефонної розмови обговорили посилення української ППО ракетами та антидроновими засобами.

Підтримка України з боку Сполученого Королівства залишається непохитною. Я дуже ціную це. Обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами. Я повідомив Ріші про дії росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Український зерновий коридор продовжить працювати попри все. Ми також обмінялися думками щодо Близького Сходу й погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти, — йдеться у повідомленні Офісу президента про розмову двох лідерів.