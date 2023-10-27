Зеленский сообщил Сунаку о попытках россиян окружить Авдеевку

Зеленский сообщил Сунаку об уничтоженной под Авдеевкой бригаде армии рфhttps://racurs.ua/n188734-zelenskiy-soobschil-sunaku-ob-unichtojennoy-pod-avdeevkoy-brigade-armii-rf.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський повідомив прем'єру Великої Британії про спроби росіян оточити Авдіївку.
Наші воїни зупинили їх і завдали ворогу значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу, — розповів президент.
Також під час телефонної розмови обговорили посилення української ППО ракетами та антидроновими засобами.
Підтримка України з боку Сполученого Королівства залишається непохитною. Я дуже ціную це. Обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами. Я повідомив Ріші про дії росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Український зерновий коридор продовжить працювати попри все. Ми також обмінялися думками щодо Близького Сходу й погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти, — йдеться у повідомленні Офісу президента про розмову двох лідерів.